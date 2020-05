Amazon offre diversi vantaggi agli utenti iscritti al programma Prime. A partire dalla consegna gratuita e in tempi più rapidi su oltre un milione di prodotti, all’accesso a piattaforme e servizi esclusivi, come Amazon Prime Music, Amazon Prime Video e Twitch Prime. Quest’ultimo, in particolare, mette a disposizione degli utenti una serie di giochi gratuiti ogni mese, che possono essere scaricati ed eseguiti sul proprio PC, ed altri benefici, come l’accesso ad emoticons esclusive e ad alcuni contenuti di gioco, con skin ed altri oggetti in regalo per i titoli più popolari. Twitch Prime, tuttavia, non è disponibile in tutti i Paesi del mondo. Non lo è in India, per esempio.

Amazon Prime Gaming, il servizio alternativo a Twitch Prime

Qui, però, Amazon ha appena lanciato un servizio alternativo, accessibile gratuitamente da tutti gli utenti in possesso di un abbonamento Prime. Si chiama Amazon Prime Gaming e proprio come accade con Twitch Prime, gli utenti possono sbloccare contenuti esclusivi per i propri giochi preferiti e ricevere altri vantaggi Per il momento, la lista dei contenuti è piuttosto limitata ed offre una serie di oggetti per Mobile Legends: Bang Bang, World Cricket Championship, Black Desert Mobile, Words with Friends 2, Mafia City e The Seven Deadly Sins. In futuro, sicuramente l’offerta crescerà e gli utenti potranno usufruire di maggiori vantaggi.

“Con il lancio di Prime Gaming, continuiamo a rendere l’offerta Amazon Prime più ricca per i membri in India. Riconosciamo la necessità di contenuti in-game da parte dei mobile gamers al fine di migliorare la loro esperienza di gioco e siamo lieti di fornire accesso a questi contenuti gratuitamente ai membri Prime. Continueremo ad aggiungere nuovi contenuti in-game per altri giochi popolari, con frequenti aggiornamenti delle offerte”, ha riferito Akshay Sahi, direttore di Amazon Prime India.