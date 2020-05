Uno studio legale che rappresenta molte delle celebrità più famose al mondo è stato vittima di un attacco hacker. Tra i personaggi coinvolti: Lady Gaga, Drake, Madonna, Elton John.

Il sito Web di Grubman Shire Meiselas & Sacks è stato violato qualche giorno fa. Gli hacker affermano di aver rubato circa 756 GB di dati relativi ai clienti della società. Dati di cantanti, attori e altre star che lavorano con questo studio legale sono a rischio. Oltre 200 celebrità e compagnie di alto profilo usano i servizi di questa nota compagnia. Gli autori dell’attacco affermano di avere molte informazioni personali su alcuni vip. Tra i dati rubati ci sono lettere e contratti ufficiali.

Gli artefici dell’attacco hanno rilasciato una presunta foto di un contratto appartenente a Madonna nel tentativo di dimostrare di avere accesso ai file. Non è noto che cosa chiedano in cambio dei file. Inoltre, al di là di quell’unico documento rilasciato online come prova, non si sa di quali dati esattamente siano in possesso. “Possiamo confermare che siamo vittime di un attacco hacker”, ha affermato la società in una nota ai media. “Abbiamo informato i nostri clienti e il nostro personale. Esperti specializzati in questo settore se ne occuperanno, stiamo lavorando 24 ore su 24 per affrontare il problema nel migliore dei modi”.

L’attacco ha avuto luogo grazie ad un software noto come REvil o Sodinokibi. Un software simile ha portato la compagnia Travelex a riscontrare dei problemi qualche mese fa a gennaio. Il ransomware bloccava i computer e richiedeva denaro ai loro proprietari per sbloccarli e concedere l’accesso ai file. Spesso gli hacker minacciano di rilasciare file sensibili al pubblico se le loro richieste non vengono soddisfatte.