Il prossimo 20 maggio sarà il giorno dedicato al lancio della nuova famiglia Honor X10. Il produttore ha intenzione di presentare due device chiamati rispettivamente X10 e X10 Pro. Stando alle indiscrezioni trapelate in questi giorni, i due device saranno simili nel design, ma le differenze principali si avranno sotto la scocca.

Infatti, entrambi potranno contare su un display da 6,63 pollici dotato di una risoluzione FullHD+. Tuttavia, Honor X10 avrà un refresh rate a 60Hz mentre X10 Pro a 90Hz. Il design anteriore è pensato per coprire tutta la superficie frontale con il display. Inoltre la fotocamera anteriore pop-up permetterà di avere una superficie frontale senza interruzioni per il notch.

Per quanto riguarda il SoC invece, Honor ha scelto di non avere alcuna differenza tra i due modelli. Per entrambi ci sarà il Kirin 820 compatibile con le reti 5G ma al momento non si conosce la dotazione di memoria interna e RAM.