Lo scorso aprile è stata presentata al grande pubblico la famiglia Honor 30. A far parte della serie troviamo tre device: Honor 30, 30 Pro e 30 Pro+. In seguito si è aggiunto anche una versione leggermente depotenziata chiamata Honor 30S.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Cina, sembra che la famiglia sia destinata ad allargarsi ulteriormente. Infatti un quinto device si aggiungerà presto al gruppo e sarà Honor 30 Lite. Il rumor è stato lanciato dall’utente Changan Digital Jun su Weibo, il noto social network asiatico.

Stando a quanto emerso fino ad ora, lo smartphone sarà caratterizzato da un display che ospiterà il foto per la fotocamera. Il pannello inoltre potrà vantare un refresh rate molto alto, seguendo la nuova tendenza.

Honor 30 Lite, un nuovo camera phone in arrivo?



Il punto forte di Honor 30 Lite sarà il comparto fotografico. I leaker si aspettano una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 megapixel. Insieme ad una fotocamera di rilievo, arriveranno feature dedicate a migliorare gli scatti, come il filtro bellezza avanzato. Non mancherà un sensore per le impronte digitali posto sul lato.

Al momento la scheda tecnica completa è ancora avvolta dal mistero, ma possiamo aspettarci maggiori informazioni molto presto. Infatti, il lancio di Honor 30 Lite potrebbe avvenire molto presto.

Il produttore, infatti, terrà alcuni eventi a maggio. Il primo è fissato per il 18 maggio per presentare la nuova line-up di modem. Tuttavia la presentazione di uno smartphone in questa occasione potrebbe sembrare alquanto fuori contesto. La data più probabile invece è quella del 20 maggio, durante il quale verrà mostrata la famiglia Honor X10.