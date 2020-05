Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle nuove mascherine realizzate da Xiaomi per gli sportivi e per gli amanti dell’attività all’aperto, tant’è che alcuni di voi ci hanno chiesto se ci fosse qualcosa che il colosso cinese non producesse. E la risposta pare essere proprio di no. Xiaomi produce di tutto, dagli smartphone agli indossabili, dalle mascherine ai prodotti per la smart home. Nelle scorse ore, l’azienda ha lanciato ben tre nuovi prodotti: Pinlo Blender Pro, un miscelatore portatile; Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit, un repellente anti-zanzare; e Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer; un’asciugatrice.

Ecco i nuovi prodotti dell’ecosistema Xiaomi

Partiamo dal miscelatore portatile. Disponibile nella variante rossa o blu, Xiaomi Pinlo Blender Pro dispone al suo interno di un piccolo motore da 1.000 W che può raggiungere 3.000 rpm e sei lame in titanio che tritano gli alimenti. Il corpo esterno del miscelatore è ricoperto in silicone. Questo materiale permette di assorbire le vibrazioni ed il rumore quando il prodotto è in attività. La sua funzione, infine, è garantita per almeno cinque anni.

Xiaomi Pinlo Blender Pro è anche disponibile nella variante con tazza in vetro ad alta resistenza, lama asimmetrica da 2 mm e telaio in acciaio inossidabile. Il miscelatore ha un costo di circa 26 euro per il modello base, e di circa 31 euro per il modello con la tazza in vetro.

Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit consiste in un bundle di tre Mijia Mosquito Repellent Smart Edition, ovvero di tre dispositivi repellenti per zanzare, in grado di rilasciare una sostanza che le spinge ad allontanarsi dall’ambiente, senza però ucciderle. I dispositivi possono essere anche collegati allo smartphone in modo da controllarne alcune informazioni attraverso l’app dedicata, come l’autonomia (che dovrebbe essere di circa 750 ore) e lo stato di attività. Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit è disponibile al prezzo di circa 20 euro.

Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer è un’asciugatrice dall’aspetto molto particolare. Questo consiste in una traversa fissata al soffitto in grado di sostenere un peso massimo di 35 KG. Tramite l’apposito dispositivo di controllo, non solo è possibile mettere in funzione o stoppare l’asciugatrice, ma è anche possibile stabilire l’altezza della traversa, così da agevolare il carico e lo scarico dei capi da asciugare e di occupare meno spazio.

Anche in questo caso è possibile controllare il dispositivo direttamente dal proprio smartphone attraverso l’app Mijia e supporta anche il controllo vocale. Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer è disponibile al prezzo di circa 117 euro.