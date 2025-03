Smart clothing: il futuro è nei vestiti che controllano i dispositivi

Immagina di poter controllare il tuo smartphone o il computer con un semplice movimento delle dita, senza nemmeno toccare uno schermo. Sembra fantascienza? Non più. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un tessuto intelligente che permette proprio questo: interagire con la tecnologia semplicemente muovendo le mani nello spazio sopra il tessuto, senza alcun contatto fisico. Un passo avanti che potrebbe cambiare il modo in cui usiamo i dispositivi elettronici nella vita di tutti i giorni.

Il tessuto smart che legge i movimenti

Questo rivoluzionario materiale è il risultato della collaborazione tra scienziati della Nottingham Trent University, del laboratorio Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf in Germania e della Libera Università di Bolzano. A differenza dei tessuti smart già esistenti, che funzionano come un touchscreen e richiedono il contatto diretto, questa nuova tecnologia sfrutta un sistema magnetico per rilevare i movimenti delle dita in aria.

Nel prototipo attuale, l’utente indossa un anello con un minuscolo magnete sull’indice. Questo magnete genera un campo magnetico che viene captato da quattro sensori integrati nella manica di un capo in poliestere. Analizzando le variazioni del campo magnetico, un microprocessore riesce a calcolare la posizione tridimensionale delle dita in tempo reale. A ogni movimento corrisponde un comando, che viene inviato via wireless al dispositivo collegato. Ad esempio, nel sistema di prova, l’utente può navigare in un ambiente di realtà virtuale con pochi semplici gesti.

Uno dei punti di forza di questa tecnologia è la sua resistenza e praticità. I sensori, infatti, continuano a funzionare anche dopo diversi lavaggi in lavatrice, un aspetto essenziale per un prodotto pensato per l’uso quotidiano. Inoltre, a differenza dei touchscreen capacitivi, che spesso si attivano accidentalmente o smettono di funzionare se bagnati, questi nuovi sensori touchless operano senza problemi anche sotto la pioggia o in ambienti umidi.

Le potenziali applicazioni sono infinite: dagli abiti smart per il settore medico e sportivo, fino a capi di uso quotidiano che potrebbero eliminare la necessità di toccare direttamente i dispositivi. Una tecnologia che unisce innovazione, praticità e stile, aprendo la strada a una nuova era dell’abbigliamento intelligente.