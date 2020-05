Trony si prepara a raddoppiare lo sconto IVA all’interno dell’ultimo volantino reso disponibile sul mercato nazionale, indipendentemente dal socio di appartenenza, o comunque dall’area di effettivo interesse.

L’unica limitazione riguardante la campagna promozionale corrente è relativa alle modalità d’acquisto, ricordiamo infatti che gli utenti non potranno completare le compravendite sul sito ufficiale, ma dovranno sempre e soltanto fare affidamento sui punti vendita sparsi per il territorio.

Volantino Trony: le offerte prevedono il raddoppio dello Sconto IVA

Il meccanismo che regola la campagna promozionale corrente non si discosta da quanto di buono avevamo già visto ed apprezzato in passato, il consumatore infatti si ritrova a poter godere di una riduzione fissa del 18,04%, in alcuni casi raddoppiata al 32,82% (non sempre, solo per i prodotti effettivamente contrassegnati).

Come al solito raccomandiamo attenzione nella definizione della campagna, è errato anche solo lontanamente pensare di potersi avvicinare ad uno sconto effettivo del 22%, proprio perché di base l’azienda applica l’IVA su un prezzo inferiore rispetto a quanto noi oggi vediamo sullo scontrino (dato che è composto da listino + IVA). Se idealmente dovessimo scontare il valore dell’IVA dalla cifra che noi conosciamo, andremmo a versare un contributo finale inferiore rispetto al listino originario; attuando invece lo scorporo dell’IVA, la riduzione corrisponderà esattamente al 18,04% circa e singola, mentre del 32,82% se raddoppiata.

Tutte le informazioni in merito al volantino Trony discusso nel nostro articolo sono raccolte direttamente tra le pagine che potete trovare qui sotto.