Durante maggio dell’anno scorso, Motorola ha lanciato sul mercato un device con il sistema operativo Android One chiamato Motorola One Vision. Dopo un anno, il produttore è in procinto di aggiornare la famiglia con un nuovo smartphone.

Il nome del nuovo device è Motorola One Vision Plus ed è stato avvistato tra i device elencanti nelle pagine di Android Enterprise Directory. Si tratta di un elenco di smartphone Android ritenuti perfetti per le esigenze aziendali. Dopo la breve apparizione online, la pagina relativa allo smartphone Motorola è stata immediatamente rimossa.

Nonostante la fugace apparizione, la pagina è rimasta online abbastanza a lungo per permettere di scoprire tutti i segreti di Motorola One Vision Plus. Lo smartphone infatti sarà caratterizzato da un display da 6.3 pollici. Il SoC scelto dal produttore sarà l’Exynos 9609, lo stesso che è possibile trovare sui device Samsung come Galaxy A51, Galaxy M31 e Galaxy M21 solo per citarne alcuni.

Motorola One Vision Plus è sempre più vicino

Quanto alle memorie, ci sarà spazio per 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Sarà presente l’NFC con il supporto ai pagamenti contactless. Il sistema operativo sarà Android One, quindi la versione più leggera del sistema del robottino, basa su Android 9.0.

Una curiosità emersa dall’analisi della pagina dello smartphone su Android Enterprise Directory è la foto in evidenza. Infatti, per il Motorola One Vision Plus si è scelto di mostrare una foto di Moto G8 Plus. Questa scelta può significare due cose, o che il design tra i due smartphone sarà molto simile o che semplicemente non sono ancora pronti render ufficiali per il device Android One.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire qualche dettaglio in più sul nuovo device di Motorola.