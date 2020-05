In questo nuovo articolo scopriremo come sia legalmente possibile avere una bici gratis oppure un sostanzioso sconto per l’acquisto di un monopattino elettrico. Le ultime novità concedono delle offerte shock promosse direttamente dai Governi e dalle amministrazioni per un tanto atteso ritorno alla normalità dopo una pandemia che ha messo tutti in ginocchio. Ecco come avere tutti gli sconti.

Come avere una bici elettrica Gratis oppure il nuovo sconto per un monopattino a costo zero

Alcune Regioni come Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto partecipano al maxi piano di incentivi che offre fino a 1500 euro di voucher per l’acquisto di una eBike a costo azzerato. Basta sfruttare la rottamazione delle auto Diesel o Benzina con motore Euro 3 oppure di classe inferiore. Una ulteriore clausola definisce anche la concessione di un bonus per motoveicoli e ciclomotori con classe Euro 2 o Euro 3.

Tali vantaggi agevolano coloro che ormai da tempo pensavano di passare alle due ruote elettriche. Ma non finisce qui. Chi non ha dimestichezza con tali mezzi oppure desidera ulteriori vantaggi si propongono:

abbonamento per mezzi pubblici

voucher per ride sharing

In ogni caso, con termine ultimo di presentazione domanda entro il 31 Dicembre 2021, i buoni avranno validità di 3 anni.

Intanto città come Milano incentivano il rispetto per l’ambiente con il piano di mobilità green da incentivare con monopattini elettrici. Lo sconto iniziale era di 200 euro, così come già visto, ma con una nuova manovra è stato portato a 500 euro a garanzia di una spesa che si riduce a 0 Euro anche per i modelli top di gamma made di Xiaomi e Segway.

Iniziative senza dubbio molto interessanti e da cogliere al volo. Resteremo sintonizzati per ulteriori aggiornamenti Regione per Regione.