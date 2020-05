Alle ore 17.00 del 7 maggio Microsoft terrà una conferenza che già si preannuncia epocale. Infatti la presentazione sarà dedicata a Xbox Series X e soprattutto ai giochi che accompagneranno la console. Per la prima volta quindi si potrà vedere in azione la next-gen che debutterà ufficialmente a Natale 2020.

Come ogni evento che si rispetti, l’hype è alle stelle e non mancano alcune indiscrezioni. Grazie ad alcuni rumor, possiamo scoprire in anteprima i giochi che saranno mostrati durante la conferenza in streaming.

Anthem Redux

Harry Potter RPG

Un nuovo gioco dedicato a Batman

Cyberpunk 2077

Vampire the Masquerade 2

Resident Evil 8

Tales of Arise

Dead Island 2

Elden Ring

Twin Mirror

Dying Light 2

Observer: System Redux

Diablo 4

Overwatch 2

Skull and Bones

Starfield

Assassin’s Creed Valhalla

Xbox Series X si mostrerà in azione per la prima volta

La lista è lunga e non mancano titoli Tripla-A. Scorrendo tra i vari nomi, l’interesse verso la console di casa Microsoft non fa che aumentare. Purtroppo non si conosce quanto questa lista sia accurata ne tanto meno se effettivamente ci saranno questi giochi.

Alcuni titoli sono già stati annunciati nelle varie conferenze tenute negli anni scorsi, ma effettivamente questa sarà la prima volta che si vedranno in azione. È bello leggere alcuni titoli come Dead Island 2, scomparso dai radar da qualche anno. Anche la nuova IP di Batman sembra promettente e si spera che sarà tra i giochi effettivamente annunciati. I fan di Harry Potter non potranno che essere contenti di questa nuovo arrivo in versione gioco di ruolo.

Non resta che attendere le ore 17.00 per assistere alla conferenza e guardare per la prima volta la potenza di Xbox Series X in azione.