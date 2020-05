Huawei: questi smartphone avranno la EMUI 10.1 e la EMUI 11

Huawei ha il controllo del mercato dell’elettronica e soprattutto per quanto riguarda gli smartphone. Questi sono stati molto penalizzati dalla fine della collaborazione con Google in merito ai servizi, nonostante tutti i dispositivi si basino ancora su Android. Nonostante questo però le interfacce continuano ad essere migliorate, come nel caso della EMUI 10.1 che si trova in via di distribuzione. Nelle ultime ore però nuovo indiscrezioni avrebbero fatto venir fuori una lista riguardante i dispositivi che potrebbero presto ricevere la EMUI 11.

Huawei: arriva finalmente per tutti la EMUI 10.1 ma le indiscrezioni rilasciano una lista per la EMUI 11

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro+,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1