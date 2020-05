Il nuovo operatore WindTre ha presentato due offerte incredibili con 80 GB di traffico dati alla massima velocità, ma solo alcuni clienti hanno la possibilità di attivarle. Le tariffe, infatti, sono rivolte esclusivamente ai clienti di alcune fasce d’età, i quali possono ottenere anche delle ottime quantità di minuti ed SMS, sostenendo spese mensili davvero irrisorie.

WindTre: le offerte con 80 GB sono disponibili a partire da 7,99 euro al mese!

Le due offerte WindTre che permettono di ricevere 80 GB di traffico dati sono: la WindTre Student Edu Easy Pay e la WindTre Young Edu Easy Pay.

L’offerta WindTre Student Edu Easy Pay è rivolta esclusivamente ai clienti aventi età massima 20 anni, i quali possono ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità. Il gestore richiede un costo mensile di soli 7,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Dal quarto rinnovo in poi la spesa mensile sarà di soli 9,99 euro al mese.

L’offerta WindTre Young Edu Easy Pay, invece, può essere attivata soltanto dai clienti aventi età massima 30 anni, che tramite la tariffa loro dedicata hanno la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità. Il costo da sostenere in questo caso ammonta a 9,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Dal quarto rinnovo in poi, passa a 11,99 euro al mese.

I clienti che decidono di effettuare l’attivazione di una delle due offerte dovranno necessariamente sostenere tutte le spese previste attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.