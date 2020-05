Euronics è senza confini, proprio in questi giorni l’azienda è riuscita a lanciare un volantino praticamente unico nel suo genere, gli utenti si sono ritrovati dinnanzi una campagna promozionale tramite la quale il risparmio è garantito sotto ogni punto di vista.

Il nettare del successo della soluzione di Euronics arriva dalla natura della campagna in sé, la più classica Sconto IVA tanto apprezzata in seno alla rivale Trony. L’accesso alla promozione corrente, è importante ricordarlo, è però possibile solo ed esclusivamente per gli utenti residenti nelle vicinanze di un punto vendita Euronics Tufano. Gli acquisti potranno essere completati sia fisicamente nel negozio, che proprio sul sito ufficiale del relativo socio.

Optando per una soluzione di questo tipo, inoltre, avrete l’opportunità di richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite conto corrente bancario, e sopratutto versamento della prima rata a partire dalla mensilità di Settembre 2020.

Volantino Euronics: le offerte sono davvero allettanti

L’idea del volantino Euronics è quindi di riprendere quanto di buono visto da Trony, adattandolo però alle proprie esigenze/abitudini. Ciò sfocia quindi in uno sconto IVA tramite il quale l’utente può usufruire di una riduzione del 18,04% sul valore finale di listino, a patto però che spenda almeno 699 euro (anche cumulativo di più prodotti).

Per dovere di cronaca, ricordiamo comunque che dal momento in cui parliamo di sconto IVA, l’utente non riceverà mai una riduzione del 22%, in quanto viene attuato il cosiddetto scorporo dell’IVA, corrispondente proprio al 18,04% indicato poco sopra.