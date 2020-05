Il volantino Euronics pensato dall’azienda in questo periodo, ed attualmente disponibile in esclusiva presso i punti vendita fisici, prevede uno sconto importante sull’acquisto di qualsiasi prodotto effettivamente incluso nel catalogo aziendale.

Il meccanismo che regola la campagna è il solito Sconto IVA, più volte osservato in seno ai negozi Trony sul territorio italiano. Le differenze rispetto a quanto siamo stati abituati in passato sono molteplici, a partire ad esempio dalla disponibilità esclusiva presso i negozi di proprietà del socio Euronics Tufano (non sul sito ufficiale o altrove in Italia). Oltre a questo, è bene ricordare che per raggiungere la riduzione di prezzo indicata, il consumatore sarà costretto a spendere almeno 699 euro, anche come risultato di spesa cumulativa di più prodotti nello stesso ordine.

Interessante, invece, è la possibilità di approfittare del Tasso Zero su ogni acquisto superiore ad una determinata cifra, in questo modo il cliente si ritroverà a poter pagare l’intero ammontare in comode rate fisse addebitate automaticamente sul conto corrente bancario, ovviamente senza interessi. Il pagamento avrà inizio a Settembre 2020.

Volantino Euronics: grandissime sorprese attendono i clienti

Dal momento in cui parliamo di sconto IVA, è giusto prestare attenzione alla riduzione di prezzo effettivamente attesa, in quanto non corrisponde al 22% del listino visualizzato sul cartellino in negozio. La motivazione è molto più semplice del previsto, l’IVA non viene applicata sul valore attuale, ma su una cifra più bassa, quanto vediamo oggi corrisponde esattamente al costo del prodotto + IVA. Di conseguenza, nel momento in cui viene messo in atto lo scorporo dell’IVA, lo sconto finale corrisponde esattamente al 18,04% del listino attuale.

Tutti i dettagli sono disponibili qui sotto tra le pagine del volantino Euronics.