Comet è irreprensibile, ancora per pochissimi giorni l’azienda sta proponendo all’intero pubblico italiano la possibilità di accedere ad un buon quantitativo di sconti e di offerte, senza doversi recare personalmente in negozio, data proprio la presenza degli stessi prezzi sul sito ufficiale.

L’utente che si interesserà all’acquisto di nuovi prodotti, in particolare, potrà prima di tutto appoggiarsi al cosiddetto Tasso Zero, in particolare viene garantito l’accesso ad un prestito in 20 mesi, da restituire a rate direttamente addebitate sul conto corrente bancario, senza interessi. Il volantino Comet corrente è attivo ovunque in Italia, sia nei punti vendita (se aperti al pubblico) che direttamente sul sito ufficiale; coloro che completeranno la compravendita online, inoltre, dovranno sapere che la spedizione sarà completamente gratuita solo per gli ordini superiori ai 49 euro.

Volantino Comet: le offerte sono tra le migliori del mese

Le opportunità d’acquisto sono davvero innumerevoli e spaziano tra le varie ed interessanti categorie merceologiche, focalizzando l’attenzione sugli smartphone, non possiamo che restare ammaliati dalle ottime occasioni poste sul piatto dall’azienda.

I migliori terminali in promozione sono iPhone 11 a 759 euro, Huawei P40 a 799 euro o Huawei P30 Pro a 599 euro, passando anche per P30 Lite a 299 euro, Nova 5T a 349 euro, Motorola Razr a 1599 euro, Motorola G8 Plus a 229 euro, Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra a prezzi in linea con i listini del periodo.

Non temete però, le offerte non si limitano ai modelli indicati poco sopra, collegandovi al sito ufficiale vi attendono oltre 30 pagine di sconti tra cui scegliere. Premete qui per scoprirli subito.