Il successo di Fortnite è assoluto e globale. Il titolo sviluppato da Epic Games può contare oltre 350 milioni di utenti registrati con una schiera di giocatori fedeli che si danno battaglia giornalmente. Tuttavia, il fenomeno Fortnite è in continua evoluzione e sul Battle Royal non mancano eventi speciali.

Uno su tutti è certamente il concerto che il rapper Travis Scott ha tenuto proprio all’interno del gioco. Lo scorso 24 aprile, e per i successivi due giorni, gli utenti hanno potuto assistere al lancio in anteprima del nuovo singolo dell’artista. Il tutto ovviamente è stato accompagnato da una coreografia creata appositamente per Fortnite. L’evento è stato un successo a giudicare dai circa 28 milioni di utenti che hanno partecipato.

Considerando il successo di questa iniziativa, non sorprende scoprire che Epic Games ha intenzione di continuare questa attività. Infatti, sono previsti altri concerti all’interno del gioco e il prossimo è più vicino di quanto si possa pensare.

Grazia ad un nuovo leak apparso in queste ore su Twitter, i protagonisti del nuovo evento saranno addirittura tre. Il concerto sarà tenuto da Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5 e si terrà l’8 maggio. Purtroppo però, pare che l’orario sarà piuttosto scomodo per gli utenti europei, infatti il tutto sembra fissato alle 3 di mattina. Questo lascia presupporre che ci potrebbero essere delle “repliche” dell’evento come è stato per il concerto di Travis Scott.

NEW PARTY ROYALE EVENT TRAILER!

Dillon Francis, Steve Aoki & deadmau5 will be back to back DJs live at Party Royale on May 8 at 9pm ET! Can't change to low resolution of the trailer right now, sorry.

(Thanks to @Kingler03 for telling me about the Ad!) pic.twitter.com/iQF7ATCD4w

— ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) May 6, 2020