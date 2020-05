La migliore promozione del momento è stata lanciata da WindTre, è rappresentata da una soluzione pensata per accontentare tutti gli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca di tantissimi giga di traffico dati al mese, senza doversi preoccupare della provenienza specifica.

La Unlimited 200 Special Edition è la promozione da battere, proprio perché al suo interno, come si può facilmente immaginare dal nome stesso, sono stati posizionati 200 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché ovviamente 200 SMS da inviare a tantissimi altri contatti.

Essendo distribuita non in versione operator attack, l’offerta in oggetto può essere attivata da tutti i consumatori sul territorio nazionale, senza alcuna limitazione. I nuovi clienti di WindTre dovranno inizialmente versare 9,99 euro per la promo e 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; coloro che invece già risultano essere in possesso di quest’ultima, pagheranno 19,99 euro per attivare l’offerta.

Passa a WindTre: la promozione riserva grandi sorprese

Il prezzo mensile rappresenta forse la nota più dolente della promozione stessa, in quanto comunque viene richiesto il pagamento di ben 29,99 euro tramite il credito residuo della SIM effettivamente collegata.

A dispetto di quanto avremmo pensato, tuttavia, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, grazie alla totale assenza di vincoli contrattuali. Oltre a questo, è bene ricordare che non sono presenti limiti alla massima velocità di navigazione raggiungibile, in parallelo alla possibile attivazione presso tutti i punti vendita WindTre in Italia, o sul sito ufficiale aziendale.