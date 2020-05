Vodafone continua: nuove offerte Special con 50GB per recuperare utenti

Optare per una promozione piuttosto che per un’altra, spesso può dipendere dal prezzo così come tanti altri aspetti. La qualità è uno di quelli che però le persone più ricercano, visto che restare senza linea risulta una delle più grandi scocciature. Vodafone sotto questo punto di vista risulta maestra assoluta, visto che in Europa nessun altro gestore riesce a totalizzare i suoi punteggi in merito alla connessione.

Da qualche tempo però diversi provider emergenti sarebbero riusciti a mettere i bastoni tra le ruote proprio a questa grande realtà. Tra tutti Iliad avrebbe infatti portato via tanti utenti proprio a Vodafone, che vuole ora in tutti i modi provare a vendicarsi. A tal proposito ecco il ritorno di tre delle offerte migliori in assoluto da parte del gestore anglosassone.

Vodafone sorprende la concorrenza lanciando le sue offerte migliori: ora gli utenti possono ritornare con il miglior compromesso

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB