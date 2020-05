Crescono i rumors sui prossimi smartphone di casa Apple, il cui lancio, tra l’altro, avrebbe subito un ritardo a causa dei numerosi disagi procurati dallo scoppio e della diffusione della pandemia. Ming-Chi Kuo, una delle fonti più affidabili sulle novità provenienti dal colosso di Cupertino, stima un ritardo di un mese per l’intera famiglia dei nuovi iPhone 12.

Di recente, Jon Prosser, uno dei leaker più noti del mondo Apple, ha pubblicato un vero e proprio listino dei prezzi dei futuri iPhone 12, citando le stesse fonti che gli avrebbero comunicato la data di lancio di iPhone SE, rivelatasi più quella esatta. Ora, facendo un punto della situazione e volendo elencare quelle che sono le (presunte) caratteristiche dei quattro modelli di iPhone 12 con i rispettivi prezzi:

Insomma, se questi dovessero essere i prezzi di iPhone 12, questi costerebbero circa cinquanta dollari in meno rispetto agli iPhone 11.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇

5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649

6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749

6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999

6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020