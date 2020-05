Esselunga continua a stupire con una nuova lunga serie di offerte dai prezzi incredibilmente ribassati rispetto al listino originario, gli utenti di tutta Italia possono finalmente approfittare di innumerevoli sconti e riduzioni, senza dover comunque rinunciare alla qualità generale del prodotto effettivamente acquistato.

La corrente campagna promozionale, ad ogni modo, non risulta essere fruibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, data l’impossibilità di acquistare la tecnologia stando seduti sul divano di casa. L’unica strada da intraprendere per approfittare degli ottimi prezzi, consiste proprio nel recarsi personalmente in negozio per il completamento della compravendita.

Volantino Esselunga: tantissime offerte per tutti i gusti

Lo smartphone incluso all’interno dell’ultimo volantino Esselunga resta il Samsung Galaxy S10, un terminale non propriamente recentissimo, data la commercializzazione nel 2019, ma ancora in grado di soddisfare pienamente le richieste e le necessità dei consumatori finali. Il prezzo di vendita, ovviamente per la versione no brand, è fissato a 599 euro.

L’altro dispositivo da prendere in considerazione è un televisore United, il modello è da 24 pollici, tecnologia LED, con piena compatibilità con l’ultimo standard DVB T2. Ciò che stupisce particolarmente è il prezzo finale di vendita, soli 89 euro, senza costi nascosti o aggiuntivi.

La campagna promozionale, come specificato in fase d’apertura, è attiva in tutti i punti vendita fino all’11/13 maggio, gli acquisti sono sempre coperti dalla garanzia legale della durata di 24 mesi da esercitare nel negozio scelto all’origine.