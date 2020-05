Unieuro non vuole mollare la presa sui tantissimi consumatori italiani raccolti nel corso degli anni, per questo motivo ha deciso di confermare per tutta la giornata odierna, 3 maggio 2020, uno dei volantini più alla moda e ricercati del periodo.

Tutti i prezzi che andremo a raccontarvi nel nostro articolo sono da considerarsi validi in via esclusiva sul sito ufficiale, ciò sta a significare che, salvo rari casi, in nessun modo l’utente potrà accedere alle riduzioni di prezzo anche nei negozi sparsi per il territorio. La spedizione è da considerarsi sempre gratuita per gli ordini superiori ai 49 euro, in caso contrario potrebbe venire richiesto il pagamento di un contributo di piccole dimensioni.

Volantino Unieuro: grande risparmio al giusto prezzo di vendita

Le migliori occasioni del volantino Unieuro sono racchiuse tutte entro la fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, il nostro consiglio è infatti di avvicinarsi all’acquisto di terminali dal prezzo non superiore ai 300 euro. Restando entro questo range, infatti, si potranno anche mettere le mani su Oppo Reno 2Z o Huawei Nova 5T a 299 euro, passando anche per l’economico Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 169 euro o il Realme 5 a 159 euro.

L’alternativa più costosa è rappresentata dall’Asus ZenFone 6 da 399 euro, uno smartphone di fascia altissima, oggi comunque ancora in grado di garantire prestazioni elevate, nonostante sia in commercio da oltre 1 anno.

Il volantino Unieuro lo potete scoprire nel dettaglio aprendo il seguente link.