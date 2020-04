Da qualche ora l’operatore virtuale Kena Mobile ha deciso di aggiornare nuovamente le condizioni di commercializzazione della propria offerta tariffaria denominata Kena Voce 4.99.

L’offerta appena menzionata, vi ricordo, è sottoscrivibile solamente dagli utenti che mantengono il proprio numero portandolo in Kena, da Iliad e alcuni operatori virtuali ad esclusione di CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile, Very Mobile e ho. Mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile: l’offerta Voce 4.99 è ora attivabile anche da clienti Iliad

Precedentemente a questa decisione, l’offerta Kena Voce 4.99 era attivabile se si proveniva da qualsiasi operatore, escluso Tim. L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 MB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 4.99 euro al mese. Si tratta, come avrete potuto intuire, di un’offerta principalmente dedicata agli utenti che non utilizzano quasi per niente la navigazione internet.

L’offerta è attivabile in tutti i punti vendita Kena e online, sul sito ufficiale dell’operatore. Il costo iniziale da sostenere online è di 5 euro che comprende il primo mese dell’offerta e 1 centesimo di euro per la prima ricarica. In promozione non è previsto alcun costo per l’acquisto della nuova SIM e per l’attivazione dell’offerta.

Vi ricordo che Kena Mobile a partire dallo scorso 31 ottobre 2019 è diventato ufficialmente uno dei marchi commerciali di Tim, con conseguente scomparsa di Noverca S.R.L a seguito della fusione per incorporazione della stessa in Tim Spa, stipulata in data 31 ottobre 2019. Per scoprire i dettagli dell’offerta Voce 4.99 o tutte le altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.