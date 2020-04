Unieuro continua a sorprendere la popolazione italiana con una lunghissima serie di offerte e di grandissimi sconti attivi sul sito ufficiale, offrendo di conseguenza la possibilità di completare gli acquisti da casa, ricevendo nel contempo la merce senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Per buona parte della settimana corrente gli utenti possono collegarsi alla pagina interamente dedicata sul portale dell’azienda e sfogliare decine di pagine di promozioni ricche di occasioni da non lasciarsi sfuggire. Come indicato in precedenza, la spedizione è gratuita per tutti, ma solo se la spesa finale dello scontrino (quindi anche cumulativa di più prodotti) supera i 49 euro.

Volantino Unieuro: i prezzi sono fortemente in ribasso

Lo smartphone con il prezzo più basso in assoluto è lo Xiaomi Redmi Note 8T, un terminale acquistabile con un esborso finale di 169 euro e perfettamente in grado di soddisfare anche l’utente più esigente, data comunque la presenza di buone caratteristiche tecniche complessive.

Salendo leggermente di qualità non possiamo che incrociare lo Huawei Nova 5T e l’Oppo Reno 2Z, un’accoppiata di modelli davvero interessanti, sopratutto se considerato che basteranno 299 euro per il loro acquisto.

Ultimo, ma non per importanza, ecco arrivare l’Asus ZenFone 6; lo potremmo definire quasi il top di gamma decaduto, in commercio da circa 1 anno, dotato di Snapdragon 855 e flip camera, può essere acquistato a 399 euro. Per conoscere il volantino Unieuro da vicino, aprite subito il seguente link.