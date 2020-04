Le serie TV targate Netflix, sono tra i prodotti più variegati e di successo, che attualmente le piattaforme streaming siano in grado di proporre. In questo periodo di quarantena in cui siamo tutti fermi a casa, è più importante che mai non perdersi d’animo e talvolta, distrarsi davanti alla TV può aiutare. Le serie TV uscite in questo periodo sono moltissime, ma tra queste ce ne sono indubbiamente alcune ad essere particolarmente apprezzate rispetto ad altre. Tutto dipende sempre dal tipo di pubblico. Ecco ad esempio tutto quello che c’è da sapere sul futuro di serie come Lucifer, The Witcher, e Vis à Vis.

Vis à Vis, The Witcher, Lucifer, ecco tutte le notizie che si hanno sui futuri episodi

The Witcher è una serie TV di genere fantasy, basata sull’omonimo videogioco che ha riscosso immenso successo tra i gamers. Il protagonista della serie è Geralt, un mutante che uccide i mostri in cambio di denaro. La prima stagione è andata in onda alla fine del 2019, a dicembre. Sono state già confermate la seconda e addirittura la terza stagione. Le riprese della seconda, erano cominciate a febbraio, poco prima dell’emergenza Covid-19. Attualmente, la stragrande maggioranza delle riprese di film e serie TV è stata sospesa a causa del virus, pertanto non si conoscono bene i tempi in cui sarà possibile godere della serie punto fino a poco tempo fa era prevista non prima della primavera del 2021.

Vis à Vis è invece una serie televisiva spagnola di genere thriller drammatico. Attualmente, esistono di questa serie ben quattro stagioni e l’ultima di queste è stata pubblicata su Netflix il 25 settembre del 2019. Non è prevista una quinta stagione della serie, ma verrà invece prodotto uno spin-off che si chiamerà Vis à Vis: El Oasis.

Lucifer è invece la serie che tra tutte queste, probabilmente, ha avuto il destino più contorto. Ne erano state prodotte inizialmente 3 stagioni e, in attesa della quarta, la serie era stata infine cancellata. Poi, grazie ai fan, la quarta stagione è stata recuperata e pubblicata sulla piattaforma californiana, con addirittura la conferma di una quinta stagione. Era stata persino data la conferma di una sesta stagione, la quale però, dopo una serie di rumors è ancora da considerarsi incerta.