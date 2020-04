Nella moltitudine di serie TV che la grande piattaforma streaming Netflix, produce continuamente, spesso ne vengono fuori alcune che diventano in poco tempo estremamente quotate. Tra tutte, nello specifico, tre di queste sono senza dubbio You, Stranger Things e Tredici. Queste serie televisive, molto diverse tra loro, sono tra le più guardate su Netflix e di tutte e tre si attende già di vedere i nuovi episodi. Ecco quindi, tutto quello che c’è da sapere.

Tredici, You, Stranger Things, cosa sappiamo sui nuovi episodi

Tredici è un teen drama che racconta la storia di come una ragazzina sia arrivata a togliersi la vita. La prima stagione ha riscosso un successo incredibile sulla piattaforma, e conseguentemente a questo sono state prodotte altre due stagioni, la cui terza è uscita su Netflix nel agosto del 2019. benché la quarta stagione sia già stata confermata, non abbiamo al momento notizie certe su quando andrà in onda. Avrebbe infatti dovuto succedere tra l’estate e l’autunno del 2020, ma in questo momento moltissime produzioni sono fermi a causa dell’emergenza Coronavirus.

You, è una serie di genere thriller psicologico. È tratta dall’omonimo romanzo e vanta attualmente due stagioni, la cui più recente è uscita nel dicembre del 2019. Anche in questo caso è stata già confermata la terza stagione, nonché avviata. Non siamo al corrente di quanto l’emergenza Covid-19 impatti sull’eventuale rallentamento di questa serie, la quale non era comunque prevista prima del 2021.

Stranger Things, invece, è una serie che parla di fantascienza, di anni 80 e che rimane nei toni estremamente vintage. In questo caso, l’impatto della quarantena sulla serie è stato indubbiamente forte. Le riprese erano cominciate i primi di marzo, per essere poi interrotte dalla produzione con il desiderio di collaborare per impedire la diffusione del virus. Le riprese della serie avrebbero dovuto concludersi ad Agosto di quest’anno. Inutile dire che fino a quando non sarà possibile ritornare a fare le riprese in tutta sicurezza, la data uscita è rimandata un momento imprecisato nel futuro.