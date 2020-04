Iliad: una grande novità nelle sue promo ancora disponibili sul sito

Quando Iliad ha fatto il suo sbarco in Italia, sembrava che qualcosa di diverso rispetto alle altre volte dovesse accadere. Molti altri gestori sono arrivati prima del provider in arrivo dalla Francia, ma senza ottenere lo stesso successo di cui tutti ora sono testimoni.

Infatti i numeri di Iliad in questo momento sono perfetti per dimostrare quanto questo gestore abbia intrapreso una strada ottimale per la sua crescita. Ci sono infatti oltre 5 milioni di persone tra le fila di questo provider, il quale punta a crescere ulteriormente. Il merito del successo è attribuibile sicuramente alle offerte le quali hanno battuto anche i rivali più forti come Vodafone e TIM. Ora però queste stesse due aziende stanno cercando di recuperare utenti e per questo Iliad ci ha tenuto a far capire che sul sito ufficiale ci sono ancora due offerte.

Iliad: due offerte perfette per il pubblico e una grande novità per tutti i già clienti

Iliad non molla mai e a dimostrarlo sono i risultati raggiunti in soli due anni di esercizio in Italia. Il quarto posto in classifica tra i gestori MNO è solo l’inizio, visto che le due promo per eccellenza, la Giga 40 e la Giga 50, sono ancora disponibili.

Entrambe le promozioni in questione permettono di avere ogni mese minuti ed SMS senza limiti verso i numeri di qualsiasi gestore. Rispettivamente poi ecco 40 e 50 giga in 4G per navigare al prezzo di 6,99 e 7,99 euro ogni mensilità. Tutti inoltre ora avranno 4GB di roaming dati all’estero e non più 2.