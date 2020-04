Parecchie persone non riescono a guardare nemmeno il TG5 sul Digitale Terrestre, Il blackout dei canali DVB sembra inspiegabile. Si registra un malfunzionamento diffuso a parecchi network nazionali ora irraggiungibili o al massimo forniti del solo audio. Il problema potrebbe non essere la parabola oppure il cavo difettoso. Potrebbe esserci una semplice spiegazione ed una soluzione valida per tutti.

DVB T2: italiani nel panico. perché i canali della TV non si vedono più?

I clienti della TV Digitale soffrono la mancanza di RAI 1 HD, Canale 5 HD e di molti altri canali. Prima di contattare il tecnico per la TV bisogna fare alcune considerazioni. Si parte considerando il fatto che non ci sono canali oscurati.

Nello specifico si tratta semplicemente di un errore dovuto alla mancata configurazione DVB T2. Tale sistema rappresenta il segnale di nuova generazione che si basa su nuove frequenze. I vecchi decoder non si possono più usare per ricevere le trasmissioni in alta definizione con le emittenti che stanno progressivamente eliminando le versioni standard dei propri canali.

Tra non molto spariranno Canale 5, Italia 1, RAi 1 e tutti gli altri che non hanno apposto il logo HD. Per avere la certezza di ricevere tutto serve un decoder DVB T2. Non è necessario soltanto per i nuovi televisori prodotti a partire dal 1 gennaio 2017 mentre per gli altri si fa una verifica (da qualsiasi televisore) ai canali di test 100 e 200. Se l’esito è negativo bisogna cambiare l’apparecchiatura.

Il costo del decoder non grava sulla tasche degli italiani che possono scegliere un modello da 25 a 50 euro gratis presentando auto certificazione ISEE che attesti redditi inferiori a 20.000 euro annui. Il venditore consegna il dispositivo e scioglie il vincolo del pagamento al cliente.

Se non si preferisce il decoder Gratis ma si cambia TV non si ottiene il bonus con la spesa che resta completamente a carico del contribuente. Ad ogni modo online sono sempre disponibili le migliori offerte per passare ad una nuova con decoder DVB T2 incorporato.