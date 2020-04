Qualsiasi telefono Android non avrebbe ragione di esistere in mancanza di applicazioni e di una connessione ad Internet. Nessuno osa recriminare l’affermazione precedente. Ma è pur vero che la salute dello smartphone dipende soprattutto dalla qualità dei software. Alcuni di essi sono veramente pesanti ed inutili per il dispositivo. Per mantenere il controllo serve eliminare 3 app che prosciugano la batteria e ci espongono a rischi seri. Ecco quali sono.

Devi eliminare queste 3 app Android, oppure sostituirle con queste alternative migliori

Prestazioni ed autonomia sono due componenti inalienabili per qualsiasi utente del robottino verde che si rispetti. Inutile comprare un Huawei P40 Pro se poi ha la stessa capacità computazionale di un Nokia 3310. Il nostro telefono può ridurre drasticamente le sue performance in presenza di alcune app pericolose. Queste sono le seguenti.

Facebook

In quarantena è diventato lo strumento principe del network sociale. Quanti messaggi ricevi ogni giorno? Tantissimi, sicuramente. Avrai anche notato che hai sempre la batteria scarica. Esatto, il colpevole è proprio Facebook. Per farti arrivare le notifiche, infatti, resta attiva 24 ore al giorno costringendoti a restare sul divano o a letto con lo spinotto del caricabatterie sempre attaccato. Non diciamo che devi rinunciarci ma puoi usare Facebook Lite oppure, ancora meglio, un trucco che consiste in questa procedura:

apri un browser qualsiasi

apri la pagina Facebook Italia e fai il login dalla Scheda dell’app (Chrome, Firefox o altra applicazione Android per navigare su Internet)

accedi alle Impostazioni (in genere tre puntini o linee verticali in alto a destra della finestra)

fai click sulla voce Creare collegamento rapido in Home

Questo aggiungerà una nuova icona nella HomePage del tuo telefono. da qui potrai entrare su Facebook senza ricevere le notifiche dall’app. Potrai consultarla nel momento più opportuno portando la tua batteria fino a tarda sera.

Snapchat

Vale lo stesso discorso fatto per la sopra citata Facebook. Usa le notifiche Push e proprio per questo sfrutta pienamente rete insieme a CPU e memoria di sistema. Satura tutto rallentando pesantemente il tuo telefono.

Clean Master

Lo spazzino Android promette di liberare preziosa memoria offrendosi di velocizzare Android come nessun altro. In realtà crea conflitti e rallenta il telefono al punto da renderlo inutilizzabile. Molte società come Samsung (ma non solo) offrono delle utility pre-confezionate all’interno delle proprie UI personalizzate. Usate tranquillamente quelle per liberare RAM e spazio su memoria in modo semplice, facile e sicuro.