In un periodo così pieno di fake news e notizie un po’ troppo gonfiate, la paura di poter vedere anche la propria incolumità digitale colpita è molta. Sono sempre più numerose le persone che domandano come sia possibile assicurarsi che il proprio smartphone non abbia al suo interno qualche applicazione pericolosa o, ancora, assicurarsi che il proprio telefono non sia intercettato.

Davanti a queste necessità vi sono delle risposte, soprattutto in merito alle intercettazioni. Prima di esaminarle, in ogni caso, il consiglio è unicamente uno: se pensate che la vostra privacy possa essere compromessa, denunciare il tutto alle autorità competenti rimane la prima forma di sicurezza e garanzia.

Smartphone intercettati: alcuni codici aiutano gli utenti in un primo e veloce check

Grazie all’utilizzo di alcuni codici, sapere se il proprio smartphone è sotto intercettazione diventa più semplice e alla portata di tutti. Per poter utilizzare questi strumenti a proprio vantaggio non sarà che necessario copiarli uno alla volta e incollarli nell’applicazione per effettuare le chiamate: proprio come se si stesse copiando un numero di telefono per avviare una telefonata.

I tre codici da utilizzare a tal fine sono: