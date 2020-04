Gravi problemi di sicurezza per tutti coloro che possiedono un iPhone o un iPad. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono state riscontrate alcune falle di sicurezza nell’applicazione per gestire le proprie email, cioè l’app Mail.

A rischio la sicurezza dell’app Mail su iPhone e iPad

Come accennato precedentemente, l’applicazione per gestire le proprie email del colosso di Cupertino sembra riscontrare una falla nella sicurezza. Nello specifico, la società ZecOps (ovvero una società di sicurezza che ha come scopo proprio quello di individuare violazioni e anomalie informatiche) ha da poco riscontrato nell’applicazione Mail di casa Apple due accessi non autorizzati.

Questa vulnerabilità nella sicurezza dell’applicazione Mail è molto grave, dato che potrebbe permettere a numerosi hacker di leggere impropriamente le email di diversi utenti Apple o di creare danni peggiori. Le vulnerabilità dell’applicazioni potrebbero presentarsi in diverse situazioni: o attraverso un sovraccarico di Mail dovuto ad un invio di email molto pesanti per dimensione oppure da remoto con l’avviamento di un codice nocivo.

Si tratta senza alcun dubbio di una situazione molto complessa per Apple, dato l’alto rischio per la maggior parte dei possessori di iPhone e iPad. Ma qual è al momento la soluzione per questo problema di sicurezza? Per il momento, l’unica soluzione possibile è attendere l’arrivo di un aggiornamento del software IOS 13, ovvero la versione 13.4.5. Con questo update, Apple dovrebbe infatti risolvere le varie falle di sicurezza riscontrate nell’applicazione Mail. Fino all’arrivo di questo aggiornamento software, comunque, è vivamente consigliato scollegare il proprio account di posta elettronica da questa applicazione.