Iliad: novità interessante per tutti gli utenti e due promo da 40 e 50GB

Quando si parla di Iliad non si può che parlare della sua convenienza e soprattutto dei contenuti all’interno delle sue offerte. Tali peculiarità hanno permesso al gestore di affermarsi subito nel panorama della telefonia mobile italiana, mettendosi alle spalle tantissimi concorrenti. In questo momento infatti l’azienda proveniente dalla Francia occupa il quarto posto in graduatoria, direttamente dietro i mostri sacri che tutti conosciamo.

L’obiettivo di Iliad è sicuramente quello di continuare così, portando avanti la sua politica e riuscendo a racimolare quanti più utenti possibile. Mai era successo che un gestore nuovo arrivato nel panorama italiano riuscissi a riscuotere un così grande successo. Il merito è, come già detto in più occasioni, delle sue offerte che durano per sempre allo stesso prezzo e con contenuti fantastici. Le rivali ora stanno provando ad attaccare con le loro offerte migliori, ma Iliad a scelto di ricordare a tutti che sul sito ufficiale ci sono due offerte clamorose.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono due offerte con tutto incluso ma gli utenti possono beneficiare anche di una grande novità

Ogni volta che si parla delle offerte di Iliad, si finisce per parlare sempre delle due Giga 40 e Giga 50. Entrambe le promozioni in questione sono disponibili sul sito ufficiale, e sempre con gli stessi prezzi originali.

La prima offre 40 giga in 4G, mentre la seconda 50 giga. Entrambe sono poi provviste di minuti ed SMS senza limiti verso tutti, con i prezzi che corrispondono rispettivamente a 6,99 e 7,99 per ogni mese. Tutti gli utenti Iliad inoltre potranno finalmente avere 4 giga di traffico dati in roaming e non più 2.