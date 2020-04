CoopVoce: nuova offerta da 50GB per pochi euro al mese

I gestori virtuali sono sempre stati presi alla leggera dal pubblico, il quale credeva che non potessero competere con i grandi colossi della telefonia. CoopVoce, così come tante altre realtà, ha dimostrato che questa credenza non era altro che falsa. In seguito infatti tutti i provider virtuali si sono evoluti, proprio come quello di Coop che è riuscito infatti a dare una sterzata decisiva proprio durante gli ultimi sei mesi.

Se prima le persone non prendevano in considerazione CoopVoce, adesso sono molto inclini a valutarne ogni nuova offerta. Questo risultato è stato ottenuto con un cambio di strategia, il quale ha accontentato ciò che desideravano gli utenti. In molti infatti anche in passato avrebbero sottoscritto delle offerte di questo gestore, ma solo se queste avessero avuto qualche contenuto in più. Nessuno si è mai lamentato dei prezzi, ma solo di esclusivamente di quanto offerto.

CoopVoce batte tutti con la sua nuova TOP 50 che propone tanti contenuti a prezzo davvero basso

CoopVoce ha creato la sua nuova promo della linea ChiamaTutti ormai diverse settimane fa. La nuova Top 50 è arrivata con l’obiettivo di dimostrare ancora una volta la forza di questo provider che è stato bistrattato durante i primi anni. Al suo interno ci sono i migliori contenuti, anche se il prezzo fa la sua parte visto che resta bloccato per sempre senza mai cambiare.

Per soli 10 € ogni mese le persone che scelgono la nuova offerta di CoopVoce possono avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS. Potete contare inoltre anche sul 50 giga in 4G.