I “Guardiani della Galassia” sono stati la vera rivelazione del Marvel Cinematic Universe. Il film, uscito nel 2014, rappresentava quello su si faceva meno affidamento in confronto ai film dedicati ai Vendicatori originali come Thor, Iron Man e Captain America.

Tuttavia, in netto contrasto con le basse aspettative, l’opera di James Gunn si è rivelato un vero e proprio successo. L’irriverente e spensierato gruppo formato da Starlord, Gamora, Rocket Racoon, Groot e Drax ha conquistato critica e pubblico grazie ad una sceneggiatura fresca e divertente.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l’ultimo di James Gunn

Il regista quindi si è guadagnato il diritto di poter realizzare il secondo capitolo de i “Guardiani della Galassia” per esplorare ulteriormente la storia dei personaggi. Ovviamente i Guardiani hanno preso parte alla lotta con Thanos nei due film “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”.

I dissidi tra James Gunn e Disney però hanno portato all’allontanamento del regista dal MCU. Dopo varie trattative, le parti hanno fatto pace e il progetto “Guardiani della Galassia Vol. 3” ha avuto ufficialmente il via libera. Al momento la fase di produzione è ferma per precedenti impegni del regista ma una cosa è già certa, un personaggio ha il destino segnato. Infatti sembra che uno dei protagonisti sia destinato a morire, ma purtroppo non si sa a chi toccherà questa brutta sorte ne tanto meno in che modo.

Questo nuovo film che non ha ancora una data ufficiale di uscita sarà l’ultimo diretto dallo sceneggiatore e regista. Infatti, in una recente intervista, James Gunn ha confermato che non ha intenzione di girare un Volume 4 della storia. Il suo piano iniziare era una trilogia di film e su quello ha basato tutto lo sviluppo.