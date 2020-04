Il futuro dell’automotive è sicuramente rappresentato da motorizzazioni a zero emissioni proprio per cercare di abbattere il più possibile un inquinamento che al giorno d’oggi ha raggiunto livelli incredibili e ci ha portati ad un punto quasi di non ritorno.

Nel tempo si sono create due fazioni di utenti, arroccati sulle proprie credenze e fermi sulle antitetiche posizioni. Da un lato abbiamo cercato di elencare i motivi per cui il diesel deve essere considerato migliore dell’elettrico, in quest’articolo invece cerchiamo di spiegare l’esatto opposto, elencando quali sono i motivi per cui dovremmo preferire un motore elettrico piuttosto che un termico.

Elettrico vs Diesel: la battaglia continua

Zero emissioni – naturalmente l’aspetto fondamentale è proprio questo, un motore elettrico produrrà a tutti gli effetti zero emissioni di CO2 nell’utilizzo di tutti i giorni.

Costo del carburante – dovendo ricorrere solamente alle colonnina di ricarica, non risentirà del prezzo dei vari diesel e benzina, portando l'utente a risparmiare notevoli quantitativi di denaro.

Utilizzo in ZTL o giornate eco-friendly – possedendo un motore a zero emissioni, l'utente potrà tranquillamente pensare di utilizzare l'autovettura anche nei giorni del blocco del traffico, o in aree pedonali.

Impatto ambientale – la produzione di un'automobile elettrica può avere un impatto ambientale ridotto, almeno rispetto a quanto siamo abituati a vedere con i corrispettivi diesel.

Le mancanze, ad ogni modo, restano comunque ancora tantissime, non dimentichiamo infatti che gli utenti dovranno fare i conti con colonnine scarse sul territorio nazionale e capacità di carica della batteria estremamente ridotta, almeno rispetto alle necessità o alle proposte della concorrenza. La strada da fare è ancora tanta.