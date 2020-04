Oggigiorno aprire un conto corrente non è un’operazione da fare a cuor leggero, perché se è vero che tutto parte dallo scegliere la migliore banca, presentare documenti e compiere varie procedure, dobbiamo anche cercare il risparmio. Infatti, vi abbiamo parlato spesso di come i conti bancari abbiano dei costi più o meno nascosti che vi risucchiano il denaro depositato, dunque è opportuno informarsi per bene sull’istituto.

In genere per i nuovi clienti molte banche tradizionali azzerano i canoni, mentre spesso risulta più conveniente aprire un conto corrente online. Ma al netto di ciò che vi offrono, bisogna informarsi sulle condizioni e offerte presenti al momento della sottoscrizione che però influiranno nel futuro. Scopriamo dunque come aprire un conto corrente, procedura che varierà da banca a banca oltre alla differenza tra istituto tradizionale oppure online.

Conto corrente: cosa sapere per aprirne uno risparmiando

In genere ci viene consegnato un documento di sintesi che illustra le condizioni del conto, ed è qui che dovete fare più attenzione. Il consulente con cui state facendo l’operazione è lì per voi, ma non è un vostro alleato, per cui fate tutte le domande che vi vengono in mente.

Una volta espletata la firma dei documenti e il consenso al trattamento dei dati personali, dovrete fornire copia del documento di identità e del codice fiscale. In questa fase vi verrà chiesto se ci sono più intestatari del conto, per cui sinceratevi che abbiate anche i loro documenti.

A questo punto vi verrà assegnato un codice cliente, un IBAN personale e un bancomat. In genere in un ufficio bancario avviene tutto in tempo reale, mentre per un conto corrente online ci vorrà qualche giorno in più visto che dovranno sincerarsi di chi siete. Purtroppo non possiamo indicarvi quale banca sia la migliore perché tutto dipende dalla vostre esigenze e dalle condizioni che al momento sono offerte dagli istituti.

Fate una valutazione preliminare dei vari istituti di credito su internet e cercate le condizioni migliori per chi intende aprire il conto corrente. Ovvio che se volete il massimo risparmio un rapporto online è consigliato, ma ci sono delle limitazioni operative in filiale. Per cui, controllate bene prima di avventurarvi.