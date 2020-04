Esselunga continua sulla buonissima strada intrapresa in passato riuscendo a lanciare una campagna promozionale in grado di nascondere al proprio interno una miriade di prezzi bassi tra cui gli utenti si ritrovano ad aver la possibilità di scegliere, a patto comunque che siano disposti a recarsi personalmente in negozio.

Fino al 24 aprile nei punti vendita Esselunga è stato attivato un volantino tramite il quale il cliente riesce ad accedere a tanti prodotti di tecnologia generale, senza essere costretto a spendere cifre particolarmente folli. Sfogliando le pagine elencate sotto, forse noterete la scadenza all’11 aprile, sappiate che è sbagliata, tutte le offerte hanno validità fino alla data indicata poco sopra.

Volantino Esselunga: sconti a più non posso per tutti

Il meccanismo inserito alla base della corrente campagna promozionale è davvero molto interessante, l’utente ha la possibilità di ricevere le cuffie SBS wireless pagandole solamente 1 euro, previo acquisto di uno dei dispositivi effettivamente contrassegnati. Una volta giunto in cassa dovrà semplicemente aggiungere la cifra indicata, e l’addetto al punto vendita provvederà a consegnare il prodotto indicato.

Tutti gli smartphone in promozione permettono di accedere al suddetto omaggio, tra i migliori annoveriamo sicuramente Apple iPhone Xr, oggi in vendita alla cifra finale di 638 euro, ancora molto allettante se comunque considerata una richiesta perfettamente in linea con quelle che sono le aspettative del consumatore finale. Dall’altro lato della scala gerarchica troviamo lo Xiaomi Redmi Note 8T, un modello sicuramente più economico raggiungibile con un esborso di 169 euro.

Il volantino Esselunga è sicuramente ricchissimo di occasioni da non lasciarsi sfuggire, le trovate inserite poco sotto.