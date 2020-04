Il volantino Unieuro è strepitoso, in queste giornate di quarantena obbligatoria gli utenti stanno davvero trovando supporto nel possibile acquisto di dispositivi di grande qualità a prezzi incredibilmente bassi e soddisfacenti, senza doversi preoccupare della qualità generale o del recarsi personalmente in negozio.

Fino a domani, domenica 19 aprile, sul sito ufficiale l’azienda ha attivato una campagna promozionale da non perdere assolutamente. Sono coinvolte tutte le categorie merceologiche, ed allo stesso tempo viene garantita la consegna gratuita presso il domicilio, a prescindere dalla spesa effettuata.

Volantino Unieuro: gli sconti sono al top

Risparmiare è davvero semplicissimo grazie ad una nuova lunga serie di offerte proposte direttamente dal volantino Unieuro, a partire dallo smartphone più desiderato del momento, almeno per quanto riguarda il brand Xiaomi, quale è il Mi Note 10. Il device è caratterizzato da una pentacamera posteriore da 108 megapixel, affiancato da un processore Qualcomm Snapdragon 730G, propone ottime prestazioni per un esborso finale di soli 499 euro.

L’altro dispositivo fortemente in promozione è il Samsung Galaxy S10+, oggi può essere acquistato al prezzo di 639 euro circa, a conti fatti tuttavia appare essere fin troppo elevato, se comunque lo confrontate con la qualità del nuovo Galaxy S20. Ad oggi forse conviene investire 200 euro in più per mettere le mani su un modello decisamente più recente, sopratutto in prospettiva futura.

Tutte le offerte del volantino Unieuro sono raccolte direttamente nella seguente pagina, in questo modo potrete scoprirle e conoscerle più da vicino.