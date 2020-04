Nelle ultime settimane, nonostante l’attuale situazione d’emergenza, il Fisco Italiano non si è di certo fermato e, proprio nelle ultime ore, ha messo a segno diversi colpi importanti nella lotta all’evasione fiscale. In questo preciso momento, però, a preoccupare maggiormente i cittadini non è il pugno di ferro adottato dal Fisco ma, bensì, la tutela dei loro diritti come contribuenti.

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni online, infatti, ben presto il sistema Fiscale del nostro Paese acquisirà un nuovo potere attraverso il quale potranno essere chiuse definitivamente tutte le cartelle Equitalia non pagate negli ultimi anni. Ciò avverrà quindi attraverso il prelievo forzato dai conti correnti di tutte le persone interessate. Scopriamo di seguito maggiori informazioni a riguardo.

Fisco Italiano: si pensa al pignoramento come soluzione per saldare le cartelle di Equitalia

Secondo quanto emerso online, quindi, nei prossimi mesi l’ente predisposto alla riscossione dei debiti maturati dai cittadini nei confronti dello Stato Italiano, acquisirà un nuovo potere molto importante. Si tratta del prelievo forzato, ovvero la possibilità di prelevare, in maniera diretta dai conti correnti degli interessati, il totale della cifra attualmente inevasa, cosi da poter chiudere definitivamente tutte le cartelle esattoriali non saldate.

A quanto pare, però, il pignoramento non sarà poi cosi aggressivo. Tutti gli interessati, infatti, verranno contattati ed avvisati almeno 60 giorni prima, cosi da fornire il tempo necessario per risolvere la questione. Non si tratta quindi di una soluzione istantanea, ma bensì rappresenterà una garanzia nei casi in cui tutte le altre opzioni non sono state accolte.