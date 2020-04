Amazon potrebbe chiudere tutti i suoi centri di distribuzione in Francia a seguito di un’ingiunzione emessa ieri. Secondo quanto riferito, i magazzini rimarranno chiusi almeno fino al 20 aprile. Durante questo periodo Amazon valuterà i rischi relativi al COVID-19 e adotterà le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dipendenti. Ciò potrebbe avere gravi conseguenze per le consegne nel paese.

Amazon: la sicurezza dei dipendenti sta diventando un serio problema per l’azienda

L’ordinanza del tribunale emessa ieri richiede che Amazon effettui una valutazione approfondita dei rischi che la pandemia di Coronavirus pone ai suoi dipendenti. Nel frattempo, deve comunque consegnare solo prodotti essenziali, oppure potrebbe essere multata fino a un milione di euro al giorno. Il tribunale ha concesso all’azienda 24 ore per conformarsi.

Secondo la sentenza del tribunale, l’azienda ha attualmente circa 10.000 persone in sei magazzini in Francia. Secondo quanto riferito, utilizzerà un programma statale di assunzione parziale per pagare i propri dipendenti mentre le strutture sono chiuse.

Amazon sta affrontando una crescente pressione sulla sicurezza dei dipendenti durante la pandemia di Coronavirus. Per soddisfare un’impennata della domanda, ha annunciato l’intenzione di assumere altri 100.000 addetti alla consegna e al magazzino e di aumentare temporaneamente la retribuzione. Dopo una protesta guidata dai dipendenti, Amazon ha detto che avrebbe fatto di più per proteggere i lavoratori, ma è stata anche criticata per aver licenziato dipendenti che hanno denunciato le sue pratiche di lavoro.