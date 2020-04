Il segreto del successo di qualcosa, si sa, non sempre risiede nella qualità o nella novità, ma bensì in come essa viene presentata. Quello a cui riferiamo è la musica in 8D, uno dei trend del momento, apprezzato da moltissime persone e diventato virale persino su WhatsApp. Tra le chat, infatti, molti audio che hanno girato. Avevano come contenuto canzoni famose registrate in questo formato. Ci sono state molte polemiche in merito a questo formato musicale, e al fatto che non abbia nulla di innovativo. Ma allora, perché piace così tanto? Vorremmo provare a spiegarvelo nell’articolo a seguire.

Musica in 8D, come nasce e come mai è esplosa solo adesso

Ci sono molti blog e siti che hanno trattato questo argomento come se fosse una fake news, ma definirla tale è un po’ impreciso. È vero che la musica in 8D non è davvero in 8D (si intende 8 dimensioni), è vero che non è una novità ma qualcosa che esiste già da tempo, persino dagli anni 70. Ciò non toglie però, che se tanto è piaciuta un motivo esiste.

Questa tecnica consiste nel tentativo di dare movimento e sfericità al suono. In questo modo, l’ascolto tramite cuffie dà la sensazione che il suono provenga un po’ da tutte le parti e che ci sia circondando. Questo genere di esperimenti, è nato negli anni 70 con il nome di olofonia, e funziona tramite l’inganno che la mente crea. In poche parole ci dà l’impressione che la musica si muova intorno a noi. È la stessa concezione, in sostanza, della audio binaurale che spesso si utilizza per rilassarsi.

Ad ogni modo, questi effetti sono da sempre utilizzati nei parchi a tema, al cinema, in ambienti in cui probabilmente non si fa troppo caso a questa cosa. È un po’ diverso invece, quando si tratta di mettere le cuffie e concentrarsi su un brano. Rimane indubbiamente imbattuta la musica stereofonica, che permette di concentrarsi su dei dettagli musicali importanti per tutti coloro che amano l’alta qualità di un brano. Ciò non toglie che può essere molto divertente ascoltare la musica in 8D.

Dove ascoltarla, quindi? Uno dei canali dove è possibile trovarla, è sicuramente Spotify. Sulla piattaforma esistono delle specifiche playlist in cui ascoltare brani di vario tipo, rilassanti o meno e avere la sensazione che il suono provenga da tutta la stanza. Esistono anche dei canali YouTube in cui brani famosi di musica pop, rock o di altro genere suona in questo formato per consentire di ascoltarla a tutti i tipi di pubblico.

In definitiva, uno dei motivi per cui potrebbe avere avuto tanto successo, è il rinnovato nome di 8D, che indubbiamente attira l’attenzione. Potrebbe dipendere anche dal fatto che essendo tutti in quarantena, abbiamo probabilmente bisogno di un diversivo. Ad ogni modo non si tratta di una fake news e non c’è niente di male ad apprezzare questo tipo di musica sebbene sia una cosa già inventata molti anni fa. Un piccolo consiglio personale su uno dei brani che maggiormente sta girando al momento in questa versione, ve lo lasciamo a questo link. Mi raccomando però, ascoltatelo rigorosamente in cuffia, meglio se a occhi chiusi!