Con qualche difficoltà iniziale, siamo riusciti alla fine a seguire la guida proposta da Rui Tukayana ed usufruire dei richiestissimi servizi Google anche sul nuovissimo top di gamma del gruppo asiatico. A differenza dei precedenti modelli, infatti, Huawei P40 Pro ha mostrato sin da subito qualche complicazione nell’installazione delle app Google. Problematiche “risolte” grazie alla guida di seguito proposta.

Disclaimer importante: armatevi di santa pazienza. La procedura richiede circa 2/3 ore se non siete particolarmente esperti. Non vi sono da segnalare particolari complicazioni nella stessa, ma cosa importantissima è seguirla passo passo, senza saltare alcun punto. Tutti i punti di seguito proposti sono di fondamentale importanza!

Requisiti:

L’occorrente prima di procedere consiste in:

Chiavetta USB . Va bene di qualsiasi marca/tipo, purché contenga almeno 200 MB liberi.

. Va bene di qualsiasi marca/tipo, purché contenga almeno 200 MB liberi. Adattatore Type C per smartphone. Anche qui va bene di qualsiasi marca. Su Amazon se ne trovano molti a prezzi interessanti. Noi vi consigliamo questo qui .

per smartphone. Anche qui va bene di qualsiasi marca. Su Amazon se ne trovano molti a prezzi interessanti. Noi vi consigliamo . File “zz HUAWEI_Google_Installation“, scaricabile da qui.

Procedura:

Non ci dilungheremo in preziosi leziosismi di linguaggio. Baderemo dritto al sodo. Per questa ragione, di seguito, un elenco puntato della procedura da seguire. Vi invitiamo calorosamente a non saltare in alcuna maniera alcuno dei punti elencati, in quanto sono tutti di imprescindibile importanza.

Formatta USB esterna FAT32

esterna FAT32 Scarica file “zz HUAWEI_Google_Installation”

Copia su USB esterna

Attacca la USB esterna allo smartphone

Impostare lo smartphone su “Non disturbare” (mi raccomando mettete “silenzioso” + “non disturbare”

(mi raccomando mettete “silenzioso” + “non disturbare” Da smartphone, vai in Gestione File> Estrai nella stessa directory (prima di estrarre, cancella altri file nella cartella che non siano lo *.zip)

(prima di estrarre, cancella altri file nella cartella che non siano lo *.zip) Sposta i file estratti nella root

estratti nella root Vai in Impostazioni> Sistema e aggiornamenti> Backup e ripristino > Backup dati> Memoria esterna> Memoria USB

> Backup dati> Memoria esterna> Memoria USB Clicca sul backup che trova e ripristinalo

Andare sulla “ G viola ” nella home, (con scritte in cinese sotto)

” nella home, (con scritte in cinese sotto) Premere Attiva, Consenti, consenti

Chiudere tutte le app in memoria

Riaprire la stessa app e lasciarla aperta in background

Installare file da 1 a 6

Chiudere tutte le app in background

Andare in Impostazioni> Utenti ed account> Aggiungi un account> Google> Esistente

Fare il login nel proprio Account Google

Se si vogliono aggiungere account Google, bisogna farlo ora altrimenti dopo non si potrà più fare

Andare in Gestione File ed installare il file 7

Chiudere app in background

Aprire il Play Store

Installare Device ID (viola)

Aprire app Device ID e garantire i permessi

Chiudere tutte le app in background

Andare in Impostazioni> App> App e cercare Google Play Services

Cliccare prima su “Termina” e poi su “Disinstalla”

Chiudere tutte le app in background

Tornare in Gestione File ed installare file

Torniamo sull’app Device ID e vediamo se appare ancora il nr. in “ Google Service Framework ” (lo scopo è far dimenticare al dispositivo questo nr.)

” (lo scopo è far dimenticare al dispositivo questo nr.) Chiudere tutte le app in background

Torniamo in Impostazioni> App> App e cliccare sui 3 punti in alto a destra> Mostra processi di sistema

Cercare Google Service Framework in Impostazioni> App> App

Cliccare su Memoria> Cancella cache e cancella dati

Chiudere tutte le app in backgroud

Torniamo sull’app Device ID che non dovrebbe più mostrare il nr. “Google Service Framework”

Torniamo in Impostazioni> App> App e cliccare sui 3 punti in alto a destra> Mostra processi di sistema

Cercare Google Service Framework in Impostazioni> App> App

– Cliccare su Memoria> Cancella cache e cancella dati per 3 volte (tornando avanti e dietro)

– Cliccare su Memoria> (tornando avanti e dietro) Chiudere tutte le app in backgroud

Aprire il Google Play Store

Poi andare in Impostazioni> App> App, cercare “Google Play Store”> Memoria> Cancella Cache

Chiudere tutte le app in backgroud

Aprire il Google Play Store che questa volta ci dovrà mostrare un errore (tipo assenza di connessione)

che questa volta ci (tipo assenza di connessione) Chiudere tutte le app in backgroud

Riavviare smartphone

Torniamo in Impostazioni> App> App e cliccare sui 3 punti in alto a destra> Mostra processi di sistema

Cercare Google Service Framework in Impostazioni> App> App

Cliccare su Memoria> Cancella cache e cancella dati per 3 volte (tornando avanti e dietro

Chiudere tutte le app in background

Tornare in Gestione File ed installare il file nr. 7

Chiudere tutte le app in backgroud

Riavviare nuovamente lo smartphone

Torniamo in Impostazioni> App> App e cliccare sui 3 punti in alto a destra> Mostra processi di sistema

Cercare Google Service Framework in Impostazioni> App> App

in Impostazioni> App> App Cliccare su Memoria> Cancella cache e cancella dati per 3 volte (tornando avanti e dietro)

(tornando avanti e dietro) Cliccare su “Termina” tante volte fin quando non termina davvero l’app

Andare poi in Impostazioni> App> App> Google Play store> Memoria> Cancella cache

Chiudere tutte le app in background

Tornare in Gestione File ed installare il file nr. 7

Chiudere tutte le app in backgroud

Andare in Google Play Store (se si apre è tutto ok)

Chiudere tutte le app in backgroud

Andare nuovamente in Impostazioni> App> App> Google Play Services e cliccare su disinstalla (poi su disintalla e installa > ok)

e cliccare su disinstalla (poi su > ok) Chiudere tutte le app in backgroud

Tornare in Gestione File ed installare il file nr. 9

Chiudere tutte le app in backgroud

Riavvio finale

Altre info utili:

NON andrebbero mai fatti aggiornamenti di sistema, altrimenti l’intera procedura andrà rifatta.

Per cancellare le notifiche rimanenti, fare swipe da destra verso sinistra sulla notifica, cliccare sull’ingranaggio> Altre impostazioni> Disponibilità di Google Play Service e disattivare la notifica specifica.

Disclaimer:

La seguente procedura è frutto dell’elaborazione di procedure già esistenti online e prende spunto essenzialmente dal video di Rui Tukayana.