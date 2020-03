Adesso, trovare e scaricare le proprie app preferite su uno smartphone HUAWEI P40 Lite è diventato ancora più facile e veloce, grazie all’applicazione TrovApp. Si tratta di una piattaforma realizzata interamente da un team di sviluppatori italiani per offrire supporto agli utenti che utilizzano i nuovi smartphone Huawei dotati di HMS, come come HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate XS e HUAWEI P40 lite, appunto.

TrovApp consiste in un vero e proprio motore di ricerca che suggerisce all’utente dove cercare e scaricare le proprie app preferite, a prescindere dal fatto che queste siano presenti sull’AppGallery o su store alternativi, offrendo anche alcuni suggerimenti per il corretto utilizzo delle app o dei servizi Huawei. Al momento, TrovApp conta di circa settecentocinquanta tra le app più diffuse e popolari al mondo, tutte testate e verificate sugli smartphone Huawei, sia per il download che per il funzionamento.

A proposito di HUAWEI P40 Lite…

HUAWEI P40 Lite è la variante più economica della nuova gamma di smartphone della serie P40. Approdato sul mercato italiano lo scorso 13 Marzo, dov’è disponibile al prezzo di 299,90 euro, questo dispositivo sfoggia caratteristiche degne di un top-gamma, ma ad un prezzo più accessibile. A seguire, la scheda tecnica con alcune delle principali features di HUAWEI P40 Lite. Per una panoramica più dettagliata, rimandiamo all’articolo dedicato.