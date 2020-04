Comet impazzisce lanciando uno dei migliori volantini di sempre, la campagna promozionale attiva sul sito ufficiale promuove la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso la propria abitazione, in quanto comunque non esistono altre vie da intraprendere per completare gli acquisti.

La chiusura dei punti vendita fisici è stata prorogata fino ai primi di Maggio, proprio per questo motivo l’azienda ha deciso di rendere disponibili tantissimi ottimi prezzi sul proprio e-commerce. La consegna è gratis su ogni ordine o categoria merceologica, a patto comunque che la spesa finale sia superiore ai 49 euro, in caso contrario sarà necessario pagare una piccola cifra per richiederla.

Volantino Comet: tanti prezzi bassi per tutti

Il volantino Comet ripercorre quanto di buono abbiamo visto in passato, ponendo l’accento su alcuni dei dispositivi più richiesti del periodo, a partire proprio dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro; il device di fascia media può essere acquistata con un esborso finale di 269 euro, uno dei prezzi più invitanti se considerata la qualità generale dello stesso.

Da non mancare nemmeno l’acquisto dello Xiaomi Mi Note 10 al prezzo di 499 euro, sicuramente uno smartphone che merita attenzione, nonostante comunque non integri un processore di fascia alta, dato l’ottimo comparto fotografico integrato.

Le occasioni e le possibilità di acquisto messe sul piatto sono davvero tantissime, sempre parlando del settore mobile non mancano nemmeno iPhone 11, Oppo Reno 2, Oppo A5 2020, Oppo A9 2020 e tanti altri. Il volantino Comet può essere sfogliato direttamente qui sotto.