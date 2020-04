Euronics lancia un forte segnale alle rivali del settore della rivendita di elettronica presentando un volantino a dir poco incredibile, valido però solamente sul sito ufficiale, non nei punti vendita sparsi per il territorio, data la chiusura a tempo indeterminato della maggior parte degli stessi.

Le spedizioni sono perlopiù gratuite direttamente presso il vostro domicilio, la notizia è da sottolineare, data l’enorme difficoltà molte volte di riuscire ad acquistare i prodotti desiderati senza spendere cifre ulteriori. I prezzi indicati nell’articolo sono a disposizione globale di ogni consumatore, tutti i prodotti sono in versione no brand e presentano garanzia legale della durata di 24 mesi.

Tutti i codici sconto Amazon e le migliori offerte in assoluto sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: quali sono i prodotti che inducono al risparmio

I prodotti che maggiormente inducono al risparmio i consumatori sono molteplici, a partire proprio dal mondo degli smartphone. Le migliori occasioni si hanno quando vengono trattati terminali appartenenti alla fascia bassa del mercato, come ad esempio un buon Xiaomi Redmi Note 7 a 149 euro o Huawei P Smart+ 2019 a 179 euro, ma è indubbio come gli utenti siano attratti anche dai top di gamma dello stesso settore.

Il più invitante resta sicuramente lo Huawei P30 Pro commercializzato a 629 euro, senza trascurare la presenza di Xiaomi Mi 10 al prezzo di 899 euro o l’incredibile Apple iPhone 11 acquistabile a 819 euro. Tutti gli acquisti, come ampiamente specificato in precedenza, possono essere completati solo online sul sito ufficiale, non altrove o nei punti vendita in Italia. Qui per tutti i dettagli.