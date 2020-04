Una nuova e pericolosa avversaria di Tesla farà presto il suo debutto davanti ai media di tutto il mondo, anche se per colpa del Coronavirus abbiamo rischiato di dover attendere ancora a lungo per conoscere Lucid Motors. La casa automobilistica presenterà in estate la sua auto elettrica Lucid Air per contrastare proprio l’egemonia dell’azienda di Elon Musk.

Musk che intanto incassa ottimi risultati anche in tempo di quarantena, visto che nel primo trimestre del 2020 l’azienda ha consegnato 88.400 vetture e di fatto superando le aspettative aziendali di oltre il 12% Ma gli esperti di automotive sono convinti che quando la berlina Lucid Air sarà presentata e commercializzata potrà competere con la gamma offerta da Tesla. Tesla battuta da una nuova auto elettrica: ecco Lucid Air L’auto di Lucid Motors promette un’autonomia di circa 640 km con una sola ricarica completa, superando seppur di poco i valori dichiarati dalla Tesla Model S. Dietro al marchio ci sono solidi investimenti finanziari da parte di Fondo pubblico saudita che ha già sborsato un miliardo di dollari sulla produzione di queste vetture.