Il volantino Comet è davvero molto interessante, sebbene comunque sia attivo solamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, ma in questo modo riesce ad essere disponibile per ogni consumatore sul territorio nazionale, grazie anche alla spedizione gratuita presso il domicilio.

Per raggiungere il suddetto obiettivo sarà strettamente necessario spendere almeno 49 euro, in caso contrario l’utente dovrà versare una piccola cifra per richiedere la consegna a casa; tutto questo, indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa o comunque dalla categoria merceologica dei prodotti acquistati. I negozi, invece, sono al momento chiusi al pubblico, non è ancora possibile sapere con certezza quando riapriranno.

Volantino Comet: tanti prezzi bassi per gli utenti

Tanti sono i prezzi bassi tra cui è possibile scegliere per risparmiare, il volantino Comet propone in primis un forte sconto sullo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, uno dei migliori smartphone in circolazione nella fascia medio-bassa, l’acquisto corrisponderà infatti ad una cifra finale di soli 269 euro per la versione no brand.

Salendo leggermente con l’esborso, ecco arrivare lo Xiaomi Mi Note 10, un terminale dalle buonissime prestazioni generali e caratterizzato dalla pentacamera posteriore da 108 megapixel, nonché da un prezzo relativamente ridotto, 499 euro.

Il volantino Comet ovviamente non si ferma qui, per approfittare degli sconti potete aprire il sito ufficiale e, nel frattempo, prendere visione delle pagine che abbiamo inserito nel dettaglio qui sotto; ricordiamo essere la consegna presso il domicilio a titolo gratuito solo per gli ordini superiori ai 49 euro.