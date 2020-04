Il social network Facebook ha recentemente lanciato la nuova funzionalità “tornei”, che permette a tutti gli utenti di organizzare sfide di gioco amichevoli con amici e familiari distanti.

Dopo aver introdotto Tuned, la nuova funzione per coppie distanti, ora arriva la piattaforma di gaming in streaming per tutti gli utenti che attualmente sono distanti per la quarantena forzata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook organizza tornei di giochi

La nuova funzione ha l’obiettivo di aiutare le persone a sentirsi più vicini, proprio come ha spiegato un portavoce della piattaforma, che ha deciso di anticipare il lancio vista la situazione attuale di emergenza sanitaria. Con la nuova funzione, che sfida piattaforme di gioco online ed in streaming, chiunque potrà organizzare o partecipare ad un torneo oppure semplicemente seguirlo.

Possono essere tornei lanciati da amici, da creator, una competizione di eSport globale, con tabelloni di gara, classifiche e tutto il resto in forma completamente virtuale. Inoltre, Creator e Broadcaster possono ospitare tornei di fan ed allo stesso tempo trasmettere in live streaming le azioni di gioco.

Inoltre, grazie agli strumenti di raccolta fondi integrabili nel video di gioco, i creator possono anche organizzare tornei per supportare cause benefiche. A questo punto non ci resta che visitare il sito ufficiale del social network e scoprire con i nostri occhi la nuova funzione lanciata. Vi ricordo che la piattaforma negli scorsi giorni ha rilasciato molte nuove funzioni per cercare di tenere gli utenti occupati, essendo annoiati durante questa quarantena forzata. Purtroppo non ci resta che attendere che questa emergenza passi per tornare alla vita di prima.