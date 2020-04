Il prossimo 13 aprile dovrebbe finalmente arrivare in veste ufficiale sul mercato mobile il nuovo smartphone top di gamma di Oppo, cioè il prossimo Oppo Reno Ace 2. Oltre a questo device, nei piani dell’azienda cinese c’è anche il nuovo Oppo A92s, il quale è stato avvistato online in alcuni renders e teaser.

Oppo A92s in arrivo con display da 120 Hz

Il nuovo smartphone a marchio Oppo porterà con sé molte delle ultime tendenze del momento. Osservando una immagine teaser ufficiale pubblicata online dalla stessa azienda cinese, è possibile notare che questo device vanterà un ampio display dotato di un doppio foro e non solo. Il refresh rate del pannello sarà molto elevato, pari cioè a ben 120 Hz.

Le caratteristiche di questo device non finiscono qui. A bordo del prossimo Oppo A92s non dovrebbe mancare il supporto alle nuove reti di quinta generazione. Il processore che sarà in grado di supportare la connettività 5G sarà il SoC MediaTek Dimensity 800, almeno stando a quanto riportato sulla certificazione ottenuta dal device, cioè la certificazione MIIT (dove il device è stato registrato con il numero di modello OPPO PDKM00).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, grazie ad una prima immagine renders possiamo notare come potrebbe esserci sul retro una zona quadrata con all’interno quattro sensori fotografici (un po’ in stile Huawei P40 Lite e Xiaomi Mi 10 Lite). Sempre da questo render, sembra sul frame laterale ci sarà un sensore biometrico integrato all’interno del tasto di accensione e spegnimento. Questo potrebbe significare che il device monterà un display IPS LCD e non un AMOLED.