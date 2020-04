Sappiamo già da qualche settimana che il produttore cinese Oppo porterà ufficialmente sul mercato mobile una variante Lite dei suoi ultimi top di gamma, cioè il prossimo Oppo Find X2 Lite. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono arrivati dei nuovi importanti dettagli su questo nuovo device dell’azienda.

Oppo Find X2 Lite: il 5G “economico” di Oppo sta arrivando

L’azienda cinese Xiaomi ha portato per questi primi mesi del 2020 la sua idea di smartphone “economico” con supporto alla connettività 5G, cioè il nuovo Xiaomi Mi 10 Lite. Ben presto, però, anche Oppo presenterà la sua versione economica di smartphone con connettività di quinta generazione.

Di questo nuovo device, come già accennato, sono arrivate delle nuove informazioni provenienti dal noto portale WinFuture. Secondo quanto riportato, questo device opterà per un design più classico rispetto ai suoi fratelli maggiori e per questo avrà un display con notch a goccia. Il pannello in sé sarà un SuperAMOLED con una diagonale da 6.4 pollici con una risoluzione pari a 2340×1080 pixel e ci sarà al suo interno un sensore biometrico per o sblocco.

Trattandosi di una versione Lite dei suoi fratelli maggiori, questo dispositivo non monterà il processore top di gamma di Qualcomm ma avrà a bordo il SoC Snapdragon 765 e, assieme a quest’ultimo, ci sarà il modem Snapdragon X2 5G. I tagli di memoria previsti dovrebbero essere da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno esandibili tramite mciroSD. Sembra che mancherà, invece, il supporto al dual sim.

Secondo il portale WinFuture, il comparto fotografico vedrà quattro fotocamere posteriori poste a semaforo. La configurazione dei sensori fotografici è piuttosto utilizzata da svariate aziende: 48+8 (grandangolo)+2+2 megapixel. All’appello saranno presenti il Wi-Fi 6, il jack audio, la porta USB di tipo C e il chip NFC, mentre la batteria sarà da 4025 mAh con ricarica rapida da 30W.

Non mancano infine informazioni riguardanti il prezzo di vendita. Secondo quanto trapelato, il nuovo Oppo Find X2 Lite potrebbe essere commercializzato ad un prezzo pari a 499€.