Comet pubblica un volantino davvero inaspettato, ma sopratutto ricco di occasioni da non lasciarsi sfuggire, avendo difatti la possibilità di completare gli acquisti direttamente da casa propria. Tutti gli utenti potranno approfittare del volantino Comet, senza limitazioni particolari.

L’unica cosa da sapere riguarda sicuramente le spese per la spedizione presso il domicilio, è bene ricordare infatti che all’utente verrà richiesto spendere almeno 49 euro per ottenere la consegna gratuita, in caso contrario dovrà versare una piccola cifra. Ricordiamo, inoltre, che tutti i punti vendita sono chiusi sino a data da definirsi.

Comet: ecco il volantino valido in questi giorni

Il volantino Comet attualmente attivo su tutto il territorio, prevede in primis la possibilità di mettere le mani su uno Xiaomi Redmi Note 8 Pro a prezzi incredibilmente bassi, basteranno 269 euro per il suo acquisto in versione no brand.

Interessante è anche la proposta relativa allo Xiaomi Mi Note 10, uno smartphone dalle buonissime qualità e caratterizzato dalla pentacamera posteriore da 108 megapixel, in vendita alla cifra finale comunque di soli 499 euro.

Non mancano ad ogni modo anche i top di gamma Samsung del momento, quali sono Galaxy S20 a 929 euro, Galaxy S20+ a 1029 euro o Galaxy S20 Ultra 5G a 1379 euro. Le occasioni del volantino Comet sono davvero tantissime e tra le più disparate, per scoprire nel dettaglio ogni singolo prezzo, abbiamo pensato di inserire le pagine direttamente qui sotto. Ricordate che gli acquisti possono essere completati solo online.